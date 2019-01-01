Роспотребнадзор уверен, что петербуржцы могут пить воду из-под крана

Высокую оценку качества дали сотрудники Роспотребнадзора. Согласно исследованиям, микробиологические и паразитологические показатели воды северной столицы соответствуют всем требованиям.





Соответствующие результаты исследования размещены на официальном сайте надзорного органа. Так, выяснилось, что население города на 100% обеспечено качественной водой, пригодной для питья. Все требования на уровне нормы.





Неудовлетворительные пробы составляют всего 2% - этот показатель считается низким.