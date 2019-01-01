Прокуратура отправила жителя Петербурга в психиатрическую больницу





Мужчина пришел в полицию. Правоохранители выявили его неадекватное поведение и вызвали скорую помощь.





При обследовании врачи обнаружили у него тяжелое психическое расстройство.





В связи с отказом мужчины пройти лечение в добровольном порядке, прокурор обратился с иском о его принудительной госпитализации, представив суду необходимые доказательства по делу, свидетельствующие о том, что мужчина создает непосредственную опасность для себя и окружающих, а отсутствие лечения может повредить его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи, рассказали в прокуратуре Петербурга.





Решение суда исполнено, мужчина проходит лечение в медицинской организации согласно профилю.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге женщину увезли в психдиспансер после посещения салона красоты.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Прокуратура Центрального района обратилась с административным заявлением в Смольнинский районный суд Петербурга о госпитализации местного жителя в психиатрическую больницу, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.