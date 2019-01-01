В Южно-Приморском парке нашли труп пропавшей петербурженки

Сотрудниками правоохранительных органов был найден труп 46-летней женщины, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Тело женщины было найден на территории Южно-Приморского парка 17 января около 18:00.





Женщину нашли рядом с одним из домов по улице Маршала Захарова. Установлено, что погибшая является жительницей Красносельского района.





Петербурженка ушла из дома на Петергофском шоссе 16 января, о чем ее супруг заявлял в полицию. По словам мужа, супруга ранее предпринимала попытки уйти из жизни.