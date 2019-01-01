Рюкзак с валютой Китая украли у туристки, оставившей сумку у входа в храм

Правоохранительные органы сообщили о краже, которая произошла в центре Петербурга, на Петропавловкой крепости. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Жительницу Китая, которая приехала в северную столицу в качестве туристки 11 января, о бокрали 17 января. Оставленной возле входа в храм сумкой завладели злоумышленники. В сумке находились гонконгский доллары, фотоаппарат, планшет. Общий ущерб 59-летняя туристка оценила в 15 900 гонконгских долларов – около 135 000 рублей.





Как отмечает потерпевшая, для этот ущерб незначителен и в Петербурге она, как и планирует, пробудет до 25 января.