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Рюкзак с валютой Китая украли у туристки, оставившей сумку у входа в храм

11:25
Тэги: петропавловская крепость, происшествие, туристка
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Тэги: петропавловская крепость, происшествие, туристка



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