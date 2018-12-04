В Петергофе женщина выпала из окна на козырек парадной





Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел на Гостилицком шоссе, 7. Женщина выпала из окна дома со второго этажа. Она упала на козырек парадной. На место происшествия приехала скорая. Женщину отвезли в больницу.



Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.





Ранее сообщалось о том, чт о на юго-западе Петербурга приезжий из Перми выпал из окна 6-го этажа и остался жив.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Петергофе женщина выпала из окна.