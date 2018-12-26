Жители блокадного Ленинграда смогут воспользоваться транспортом с 26 по 28 января бесплатно

Горэлектротранс сообщил, что с 26 по 28 января проезд в городском электрическом транспорте для жителей блокадного Ленинграда будет бесплатным.





Также право бесплатного проезда предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.





Однако участникам стоит приготовиться к тому, что у них могу попросить документ. Так, в ведомстве уточнят, что право на бесплатный проезд дают: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение к медали “За оборону Ленинграда”, удостоверение к знаку “Жителю блокадного Ленинграда”, удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.