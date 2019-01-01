Дополнительная спецтехника отправила на дороги Ленобласти 17 тонн реагентов

В области круглосуточно очищают дороги порядка 600 единиц специальной техники, а также рабочие группы занимаются очисткой снежных завалов. Об этом сообщают в администрации правительства Ленинградской области.





За минувшие сутки от снега и наледи очищено 20 тысяч километров региональных дорог и обочин. На дороги высыпали 17 тонн реагентов и две тысячи кубометров песко-соляной смеси.





Помимо этого, дорожным комитетом Ленинградской области создан оперативный штаб, отслеживающий выполнение снегоочистительных работ.