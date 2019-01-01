Лидер – хорошо, а тандем – еще лучше

Развивать лидерские качества учат на курсах и семинарах, лучшие тренеры получают мировую известность, а их гонорары исчисляются суммами с большим количеством нулей.





Однако почетный профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО Гор Нахапетян уверен, что успех создают 2 человека (лидер и второй), и необходим тандем.





Принято считать, что любая организация состоит из лидера и всех остальных. Но наши исследования показывают, что только от одного человека успех зависит не всегда. Всегда есть лидер, который ведет вперед и имеет конечную цель, и второй, который отвечает за тыл, подсказывает лидеру, толкает его вперед, если тот устал.





Лидеры-одиночки нередко перегорают. В тандеме этой проблемы нет благодаря возможности выражать свои эмоции, делиться с партнером переживаниями, просто общаться. Груз ответственности, лежащий на одном человеке, часто приводит к депрессии, а работа в тандеме, наоборот, позволяет побороть любые депрессивные настроения.





Несколько лет назад я поделился своей теорией о феномене тандема с Викторией Михайловой, CEO компании LeaderDNA, мастер-тренером Process Communication Model. Она заинтересовалась не меньше меня, мы вместе стали искать материалы по этой теме.



Не найдя ничего существенного, мы начали свое исследование, изучая истории реальных бизнесменов, проводя глубинные интервью, а также наблюдая друг за другом – ведь мы работали над этим проектом в тандеме.



В результате мы сделали ряд интересных наблюдений и выявили ряд качеств, необходимых для плодотворной работы тандема. Во-первых, это общая мечта, которая объединяет и мотивирует. Во-вторых, доверие. Человеческое и профессиональное.



Далеко не всегда можно безоговорочно доверять человеку в профессиональном плане, даже если ты всецело доверяешь ему по-человечески. Третий аспект – это общение. Причем сфера интересов участников тандема не должна ограничиваться только бизнесом. Они должны иметь схожие взгляды на жизнь, схожие увлечения, общаться не только на деловые темы.





Также в этот список можно добавить солидарность. В тандеме не нужно искать правого и виноватого. И головокружительные взлеты, и катастрофические падения – это заслуга обоих. Что бы ни случилось, это нужно уметь пережить вместе, поддержать друг друга.



Взаимный интерес также не менее важен. Между «тандеми» – 2-мя соратниками по тандему – должна быть химия, они должны вдохновлять и увлекать друг друга.



Шестой фактор мы обозначили как «индульгенция». Партнеру по тандему позволено нечто большее, чем всем остальным. Ну и наконец, в тандеме не обойтись без иронии, в первую очередь с приставкой «само».





Эффект от такого тандема абсолютно тот же, что и велотандема – крутя педали вдвоем, можно уехать дальше и быстрее. А если лидеру, тому кто задает направление, необходим отдых, второй подхватывает и тянет вперед. И так оба участника знают, в каком направлении движутся.





Кстати, многие лидеры работают в тандемах, сами того не подозревая. Своего «тандеми» они могут называть лучшим сотрудником и правой рукой, не осознавая истинную ценность такого партнерства. И нередко оказывается, что, потеряв правильного второго человека, весь бизнес начинает рушиться.



Поэтому нелишним будет оглядеться вокруг, попробовать найти в своем окружении те самые тандемные связи, людей, которым доверяешь, с которыми можно создать прочный тандем и вместе двигаться к успеху.





АВТОР: Почетный профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО Гор Нахапетян, специально для GazetaSPb









