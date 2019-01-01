В результате разборок таксистов “Яндекс” и “Везет” пассажир получил закрытый перелом

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из работников такси. Но высокую цену за поездку заплатил житель Петербурга. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.





По данным ведомства, обвиняемый в преступлении бывший таксист сервиса “Яндекс” не смог поделить дорогу с таксистом “Везет” и начал дорожную перепалку. В результате произошло ДТП на проезжей части. В ходе столкновения автомобилей пострадал пассажир такси “Везет”. Он получил закрытый перелом плечевой кости.





Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.