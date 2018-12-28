Поезд потерялся и затормозил работу прибывающих составов на Балтийский вокзал

О сбое графика сообщили очевидцы, пассажиры заметили, что в Лужском направлении поезда идут с опозданием. Предположение, что это все буря и снежные завалы на путях опровергли в ОЖД, сообщает “Piter.TV”.





Сотрудники рассказали, что причина задержки имеет технический характер. Дело в том, что грузовой состав пошел не по тому пути.