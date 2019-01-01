В Курортном районе два часа горел частный дом

Как сообщает МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пожар произошел в поселке Белоостров на улице Железнодорожная. Сообщение о пожаре поступило в 03:21.





На месте спасатели выяснили, что пожар произошел одноэтажном частном доме с мансардой. Пламя распространилось на 30 квадратных метров.





Ликвидировать пожар удалось в 05:10. На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава.