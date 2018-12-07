Во Всеволожске сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего по детям пьяного мужчину

Как сообщает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области, мужчина 39 лет стрелял в подростков 17 января. Местные жители обратились в отдел полиции и сообщили, что слышат крики детей, также сообщалось о вооруженном мужчине.





На место происшествия выехала группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Всеволожскому району Ленинградской области совместно с оперуполномоченным 128 отдела полиции.





Выяснилось, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения вышел на лестничную клетку и начал стрелять из газового пистолета по троим подросткам.





Пострадавшие, у которых были диагностированы химические ожоги, обратились за помощью во Всеволожскую центральную районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.