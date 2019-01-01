Качество уборки снега в Невском, Центральном и Красносельском районах Петербурга не устроило прокуратуру

Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку 16 января. Выяснилось, что три района города не следят за качеством уборки снежных завалов, а также не посыпают наледи и не борются с гололедом. Помимо этого, в местах, где все-таки снег очищен, вывоз снега не производится или снежные массы складируют на зеленых насаждениях Петербурга.





Не удовлетворила уборка снега прокуратуру в Центральном, Красносельском и Невском районах Петербурга.





Так, в Невском районе нарушения нашли по 28 адресам. Там не убраны снег и наледь на внутриквартальных территориях, отсутствует посыпка наледи и гололеда. Снег оставляется на территориях общего пользования, не вывозится в специально оборудованные места.





В Центральном районе претензии возникли к качеству уборки снега на улицах Советских, Восстания, Фурштатской, Радищева, Лиговском и Литейном проспектах, Дворцовой набережной, Невском проспекте. В адрес руководителей Жилкомсервисов внесены 4 представления об устранении нарушений.





В каждом представлении прокуроры поставили вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Сотрудники прокуратуры отмечают, что проверки качества зимней уборки продолжаются.