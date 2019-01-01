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Качество уборки снега в Невском, Центральном и Красносельском районах Петербурга не устроило прокуратуру

09:41
Тэги: прокуратура, уборка снега, невский район, красносельский район, Центральный район
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Тэги: прокуратура, уборка снега, невский район, красносельский район, Центральный район



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