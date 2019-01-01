Дорожный конфликт с участием перцового баллончика на Бутлерова перерос в кражу

В полицию Калининского района обратился мужчина 37 лет с заявлением о краже и нападении. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Пострадавший заявил, что у дома по улице Бутлерова произошел дорожный конфликт с неизвестным мужчиной на автомобиле компании-перевозчика. Мужчины начали словесную перепалку, тогда водитель компании-перевозчика достал перцовый баллончик и распылил содержимое заявителю в лицо.





Воспользовавшись замешательством после, он отобрал мобильный телефон, деньги и скрылся с места происшествия.





По данному факту полиция проводит проверку.