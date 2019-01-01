Из частного дома в Приозерске грабитель вынес цифровую технику и украшения на 256,5 тысяч рублей

Уголовное дело по статье “кража” возбудила полиция Приозерского района. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





С заявлением в правоохранительные органы обратилась женщина 52 лет. Она сообщила сотрудникам полиции, что в ее дом на улице Цветкова в Приозерске проник неизвестный, который украл из дома мобильный телефон, ноутбук и украшения.





Ущерб такого проникновения на частную территорию составил 256,5 тысяч рублей. В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.