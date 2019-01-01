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Сотрудник “газовой службы” обокрал петербургскую пенсионерку на 200 тысяч рублей

08:53
Тэги: фрунзенский район, происшествие
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Тэги: фрунзенский район, происшествие



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