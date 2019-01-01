Сотрудник “газовой службы” обокрал петербургскую пенсионерку на 200 тысяч рублей

В полицию Фрунзенского района обратилась пенсионерка 1940 года рождения. Заявительница сообщила о краже денежных средств. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.





Инцидент произошел 17 января. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришел сотрудник газовой службы. После его ухода женщина обнаружила отсутствие денежных средств, хранящихся в коробке. Мужчина, который представился сотрудником газовой службы, сообщает заявительница, украл 200 тысяч рублей.





В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.