Владельцы Lexus и KIA стали жертвами петербургских угонщиков

Сотрудники правоохранительных органов сообщают про угон двух иномарок, которые произошли в районе Петербурга накануне днем.





Так, в Гатчинском районе Петербурга злоумышленники угнали у 36-летнего мужчины автомобиль KIA стоимостью 1,6 миллиона рублей. Инцидент произошел у одного из домов на улице Навоселов.





В этот же день в Петроградском районе мужчина 44 лет обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля марки Lexus. Инцидент произошел у одного из домов по Чкаловскому проспекту. Ущерб составил 2 миллиона рублей.





По данным фактам полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.