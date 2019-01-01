Объявленный в федеральный розыск мужчина за оскорбление представителя власти задержан на Заневском проспекте

В четверг, 17 января, в Адмиралтейском районе сотрудниками полиции был задержан молодой человек, находящейся в федеральном розыске. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Молодого человека, которому 21 год, задержали возле одного из домов по Заневскому проспекту. Сообщается, что в федеральный розыск его объявили за оскорбление представителя власти.



Злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщено, отмечают правоохранители.