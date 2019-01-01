Запрещенная в России группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске



Запрещённая в РФ ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Организация ссылается на газету террористической группировки, пишет “Эхо Москвы”.





Подробностей никаких не приводится, кроме тех, которые уже известны. Также сообщается, что террористы долго не брали на себя ответственность, так как боялись за безопасность подрывников.





Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Официальная причина происшествия - взрыв бытового газа.