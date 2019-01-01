Водитель спецтехники не справился со снежными завалами Невского района и перевернулся (ФОТО)

Сообщение разместили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Информацию о “перевертыше” в Невском районе сопроводили фотографиями.



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com “Вышел во двор дома 32 на Народной и там вот такое, трактор устал и прилёг отдохнуть”, - пишет очевидец.





Пользователи иронично отреагировали на такое событие. Одни утверждают, что стоит уступить место молодым, если нет сил управлять такой техникой. Другие уверены, что водитель еще неопытный, поэтому и перевернулся.



Напомним, что в связи со снегопадом 17 января, в Петербурге ввели режим повышенной готовности всех дорожных предприятий. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга лично проинспектировал уборку снега в районах города.