Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

В пятницу, 18 января, 76 лет назад было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Беглов и Макаров в своем поздравлении напомнили, что именно этот день стал переломным моментом в битве за Ленинград.





“Сердечно поздравляем всех ленинградцев-петербуржцев с праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!”, - пишут в поздравлении.





В поздравлении также напоминают, что Ленинград находился около 900 дней в кольце. Именно эти дни навсегда сделали Ленинград и блокадных жителей символом невиданного в мире мужества, величайшего и беспримерного героизма.





Память о подвиге людей, отстоявших родной город для будущих поколений, священна для всех нас, указано в обращении.