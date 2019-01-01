В Ленобласти для верующих откроют более 50 купелей

Сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разместили список купелей, который будет доступны всем жителям Ленинградской области. Купели открыты в каждом районе области.





На месте будут работать спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.





сайте МЧС . Также сотрудники напоминают, что все несанкционированные купели могут быть опасны для жизни. Со списком можно ознакомиться на. Также сотрудники напоминают, что все несанкционированные купели могут быть опасны для жизни.





В 2018 году в крещенских купаниях приняло участие более шести тысяч человек, безопасность обеспечивали 245 специалистов и 55 единиц техники.