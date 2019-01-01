Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП и прошел тест на алкоголь

В результате столкновения, участникам ДТП потребовалась госпитализация, но в скором времени всех отпустили. После супруг королевы Великобритании Елизаветы II прошел тест на алкоголь - обязательная процедура. Тест показал отрицательные результаты. Об этом пишет ТАСС.





Очевидцы ДТП сообщали, что герцог с трудом выбрался из машины с их помощью. По их словам, он был испуган и находился в сознании. Также сообщается, что водитель Land Rover не пострадал. А женщина, которая была за рулем Kia, получила порезы.