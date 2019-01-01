Беглов ночью сел за снегоуборочную машину в Петроградском районе

Очевидцы в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург” сообщают, что видели, как дейтсвующий губернатор лично сел в машину снегоуборочной машины.





Таким образом Беглом решил лично проверить, как убирают дорожные предприятия последствия снегопада, который обрушился на северную столицу 17 января.



Фото: группа “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



“Беглов ночью проехал на снегоуборочной машине по Петроградке. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ночь на 18 декабря решил лично проверить, насколько хорошо коммунальные службы справляются с устранением последствий снегопада”, - пишут очевидцы.





В Петроградский район он прибыл около 01:30 ночи и проехал по Большому проспекту Петроградской стороны и Каменноостровскому проспекту.



