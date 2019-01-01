Водитель каршерингового автомобиля “напал” на водителя и разбил стекло автомобиля

Инцидент произошел на Володарском мосту Петербурга, об этом пишут очевидцы события в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Все приходящее фиксировал видеорегистратор.





Очевидцы утверждают, что водитель каршерингового автомобиля нарушил правила, а после этого остановился и решил разбить стекло обидчику.





Отмечается, что арендованный автомобиль подрезал владельца видеорегистратора, когда перестраивался с одной полосы на другую. Владелец техники в свою очередь показал водителю “делимобиля” средний палец.





Это крайне разозлило нарушителя правил дорожного движения, он вышел из авто и разбил стекло владельцу видеорегистратора.