В Пулково отменили рейс в Ош и Москву

Согласно сервису онлайн табло Пулково, пассажиры рейса YK 882 “Санкт-Петербург — Ош” не смогут попасть до места назначения. В Пулково отменили посадку самолета авиалинии Avia Traffic Company. Пассажиры должны были прилететь в аэропорт в 10:45.





Также отменен рейс YC 496 “Санкт-Петербург — Москва”, который должен был приземлиться в аэропорту Домодедово в 20:55.





Помимо отмены рейса, с опозданием на два с половиной часа прибудут пассажиры Уральских авиалиний U6 2473 “Санкт-Петербург — Ургенч”. Посадку произведут в 07:00.