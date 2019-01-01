Погода в Петербурге 18 января: заморозки и гололед

В пятницу, 18 января, выпавший накануне в северной столице снег растаял и грозит превратить город в настоящий каток. Так, на улицах города, прогнозируют синоптики, будет гололед из-за наступивших заморозков.





На дорогах, предупреждают спасатели, также будет скользко. Поэтому специалисты напоминают всем автовладельцам, что стоит соблюдать скоростной режим на дорогах города.





Температура воздуха опустится в пятницу в городе до минус семи градусов тепла. По ощущениям, согласно информации сервиса “Яндекс. Погода”, на улице будет минус 18 градусов ниже нуля. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, влажность - 84% и давление - 742 мм рт. Ст.