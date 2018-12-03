Жителям Чечни простили долг за газ, чтобы они не вышли бастовать

Напоминаем, что до этого в Чечне уволили глав некоторых районов из-за их плохой работы с горожанами. Власти считали, что они должны были убедить нерасторопных граждан погасить долги за газ и электричество, говорится в РИА Новости.









Прокуратура посчитала, что давить на чеченцев – плохое решение, ведь люди из-за этого могут поднять восстание.