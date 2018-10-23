Эксперты рассказали о новом вирусе-вымогателе, который подчиняет компьютеры своей воле



После хакеры предлагают пользователю вернуть данные, но, конечно, за деньги. Лучше всего в такой ситуации обратиться к специалистам, но и это не гарантирует успеха, говорится на портале BleepingComputer. Пока неизвестно, сколько именно людей стали жертвами хакерской атаки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автономный интернет России послужит аварийной системой и защитой от хакерских атак . (Элла Андреева, Gazeta.SPb) После хакеры предлагают пользователю вернуть данные, но, конечно, за деньги. Лучше всего в такой ситуации обратиться к специалистам, но и это не гарантирует успеха, говорится на портале BleepingComputer. Пока неизвестно, сколько именно людей стали жертвами хакерской атаки.

Исследователи в области кибербезопасности убеждены, что пока что без помощи хакеров вирус невозможно удалять с того или иного носителя. Подцепить вирус можно через рекламу или скачиваемую программу. Известно, что Djvu устанавливает на компьютер четыре файла, которые делают все, чтобы завоевать ваш компьютер.