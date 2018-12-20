Саудовская Аравия готова вложить в Россию несколько миллиардов долларов

Сотрудничество между странами станет возможным после необходимых согласований. Представитель Саудовской Аравии утверждает, что они уже общаются с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Дружбу между странами в Саудовской Аравии назвали многообещающей и перспективной. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны убежден, что договоренностей можно постичь уже в этом году. При этом, деньги собирается вкладывать не только Саудовская Аравия в Россию, но и наоборот, передает Arabian Business.