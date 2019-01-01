Беглов лично проконтролировал, насколько качественно убирают Петроградку ночью

Врио губернатора не может спокойно спать, пока Санкт-Петербург утопает в снегу. Он, пренебрегая личным комфортном, отправился в темное суток на Петроградку, где трудятся снегоуборочные машины и дворники. Александр Беглов сделал это неожиданно, чтобы понимать реальную картину происходящего. Во время своего визита он пообщался с работниками, а также прокатился на спецтехнике по Большому проспекту. Все это происходило в половину второго ночи, передает «Мойка78».