Порошенко во время встречи с избирателями выбил из рук любопытного мужчины смартфон



Порошенко, недовольный поведением неизвестного, выбил из его рук гаджет. После этого с мужчиной провели профилактическую беседу в отделении полиции, рассказывает блогер Анатолий Шарий на своем YouTube-канале. Не уточняется, о чем именно спросил пытливый горожанин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинский полковник признал беспомощность собственной армии. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Порошенко, недовольный поведением неизвестного, выбил из его рук гаджет. После этого с мужчиной провели профилактическую беседу в отделении полиции, рассказывает блогер Анатолий Шарий на своем YouTube-канале. Не уточняется, о чем именно спросил пытливый горожанин.

В социальных сетях предположили, что все случилось в Житомирской области. Туда Порошенко поехал, чтобы пообщаться с украинцами, ответить на их вопросы. В сети есть видео, где президент приветливо ведет себя со всеми, кто проявляет ему знаки внимание – делает селфи, пожимает руки, благодарит за что-то. Все бы тем и кончилось, если бы не мужчина, который решил задавать вопрос, держа перед собой телефон.