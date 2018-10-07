Учёные выявили способ, который улучшает память

Американские учёные провели исследование, в котором приняло участие 454 человека. Из этого числа почти у половины была выявлена деменция. Результаты были опубликованы на сервисе EurekAlert!.



Оказалось, что отличным способом улучшения памяти служат физические нагрузки – будь то занятия в спортзале, танцы, прогулки или даже работа по дому. Помимо этого, активность влияет и на остальные когнитивные функции мозга.





Исследование велось 20 лет. За пару лет до потенциальной смерти учатникам выдавали браслеты, которые фиксировали их движения. Оказалось, что те, кто вели сидячий образ жизни, страдали от слабоумия гораздо чаще. Каждый участник после смерти согласился пожертвовать свой мозг для более тщательного анализа.





Ранее Gazeta.SPb писала: ученые выяснили, что холод и темнота способствуют увеличению тяги к алкоголю . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



