В Александринском театре можно будет увидеть постановки молодых режиссеров

На Новой сцене Александринского театра в Петербурге молодые режиссёры покажут свои спектакли. Это пройдёт в рамках конкурсной театральной программы для молодых режиссёров “Лаборатория-18”, передает учреждение.





Всего спектакля будет три. Они пройдут в разные дни – 18 и 27 января, 5 февраля, но в одно время – 19:00. После просмотра каждой из постановок для зрителей будет организовано их обсуждение.





Всё показы объединяет одна тема – произведение “Дым” Ивана Тургенева – и связана с 200-летием со дня рождения писателя.





Недавно Gazeta.SPb писала, что Александринский театр в Петербурге покажет постановку о Сталине . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



