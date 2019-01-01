Петербуржцы, желающие добраться домой, толкали маршрутку на Маршала Блюхера

Инцидент с застрявшей маршруткой случился вчера ночью, 17 января. Транспортное средство, остановившись, не могло сдвинуться с места – дороги, заваленные снегом, стали непреодолимым препятствие на пути к месту назначения. Недолго думая, несколько мужчин вышли из маршрутки и отправились подталкивать ее. Спустя какое-то время им удалось высвободить транспорт и наконец отправиться в путь. О случившемся рассказали пользователи социальной сети «Вконтакте», которые выложили фотографии с места событий.