В Карелии планируют запустить самолётные экскурсии

О том, что в Карелии планируется запуск воздушных экскурсий, сообщил 17 января Андрей Медведев – представитель аэропорта “Петрозаводск”, передает ТАСС.





Согласно этой задумке, с весны текущего года частные самолёты малой авиации из Северной столицы и Москвы будут летать по территори Карелии и знакомить пассажиров с достопримечательностями.





В свою очередь, Петрозаводск намерен предоставить достаточно посадочных и взлетных площадок в пределах республики.





Сообщается, что первая авиаэксуурсия уже разработана. Она называется “Песочные часы Карелии” и предусматривает, помимо ознакомительных, ночные полеты.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что в Карелии запускают проект в помощь пенсионерам- путешественникам . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



