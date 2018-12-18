Из-за снегопада в Пулково функционирует только одна полоса

С опозданием прилетят люди, купившие билеты до Москвы и Воронежа. Многие из них уже в пути, другие же ожидают в аэропорту.





Напоминаем, что 17 января в Санкт-Петербургу выпала месячная норма осадков. Более тысячи дворников устраняют последствия снегопада.









Известно, что пассажиры сразу семи рейсов ждут своего отправления в пункт назначения. Они сидят в аэропорту, пока взлетные полосы пытаются очистить от снега. Одну из двух полос временно закрыли – там работает шесть снегоуборочных машин, согласно данным сервиса Flightradar24.