Пользователи социальных сетей активно обсуждают слепленную из снега свинку на Учительской улице



Кажется, людей на создание свиньи вдохновил снегопад, который стал рекордным за зиму. За 17 января выпала месячная норма осадков и петербуржцы ловят момент и наслаждаются настоящей снежной зимой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что слепил из того, что было: петербуржец создал копию Исаакиевского собора из снега . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург





Автор работы неизвестен, но он явно постарался на славу. Его снежная свинка очень похожа на настоящую – петербуржец даже покрасил снег, чтобы выглядело реалистичнее. В комментариях кто-то написал, что над свинкой трудились мужчину и маленький ребенок. Многие похвалили петербуржцев за их способности и талант, а кто-то принялся упражняться в юморе.