Из горевшей на Седова коммуналки удалось вывести людей

Вечером, 17 января, примерно в семь вечера на улице Седова вспыхнула коммунальная квартира, передаёт “Фонтанка” со ссылкой на региональное управление МЧС.



На место оперативно выехали три пожарных расчёта. Спасатели работали на месте происшествия около часа. К восьми часам вечера возгорание было ликвидировано.





Из горящей квартиры на первом этаже сотрудники МЧС успели вывести двух взрослых и троих детей. Об их состоянии не сообщается. Очевидцы отмечают, что в локации пожара было несколько людей, которые надышались дымом.





Сообщается, что больше всего от огня пострадала общая кухня. Подробности случившегося сейчас устанавливаются, информация о пострадавших уточняется.







Ранее Gazeta.SPb писала, что в областном садоводстве после тушения пожара в частном доме нашли обгоревшее тело неизвестного . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



