В пятницу петербуржцы смогут скользить, передвигаясь по городу



Напоминаем, что сейчас в Санкт-Петербурге активно борются с выпавшим снегом. В этом задействованы более тысячи человек и специальной техники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов призвал активнее убирать снег в Санкт-Петербурге. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Специалисты отмечают, что после снегопада большое количество осадков превратилось в слякоть. В пятницу же должно приморозить, а, значит, вся вода превратиться в лед. Он покроет не только дороги, но и тротуары. Спасатели рекомендуют петербуржцам быть осторожнее, так как велика вероятность упасть и получить травмы. Автолюбители должны соблюдать скоростной режим и внимательно следить за ситуацией на дороге, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.