Министр культуры раскритиковал недовольных фильмом "Т-34"

Сегодня, 17 января, прошло заседание рабочей группы Российского военно-исторического общества, передает “РИА Новости”.





В ходе этого события министр культуры Владимир Мединский выразил недовольство теми, кто написал негативные рецензии на картину “Т-34”.

Так, Мединский назвал таких “псевдокритиков” капитулянтами, которые первыми бежали в 1941 году.





Картина не понравилась некоторым тем, что её финал оказался излишне “голливудским”. На это министр привёл в пример блокбастер “Спасти рядового Райна”. И отметил, что на самом деле случая, который показал персонаж, не было. Но от этого ни тот, ни другой фильм не становятся хуже.





Мединский сделал упор на то, что нужно показывать и историческую правду и попагандировать её.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что росийский фильм “Т-34” собрал в прокате один миллиард рублей за неделю после премьеры . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



