Поездка Ксении Собчак в Киев взбудоражила украинских журналистов

О визите Собчак стало известно из ее сториз в Instagram-аккаунте. Политик рассказала на видео, что приехала в Украину и после этого начался «ад какой-то». Дело в том, что украинские журналисты разорвали телефон петербурженки, пытаясь узнать у нее, зачем она прибыла в Киев. Собчак искренне удивилась такому бурному интересу, ведь она всего лишь хотела повидаться со знакомой. Она не понимает, неужели Украину нельзя посещать просто, потому что нравится, а не потому, что надо решать какие-то политические вопросы, говорится в "Комсомольской правде".