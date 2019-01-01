Стали известны диагнозы пострадавших на пожаре в петербургской типографии



Напоминаем, что 17 января на Ленинском проспекте загорелась типографии. Огонь охватил территорию площадью в 100 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека и пострадали также трое. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело и ищут виновных в инциденте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в петербургской типографии ликвидировали открытое горение . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

У двоих пострадавших во время сегодняшнего инцидента обнаружили ушиб грудной клетки и перелом носа. Они находятся в одной больнице. Третьего горожанина доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением дымом, говорится в сообщении комитета по здравоохранению. Пока что об их самочувствии ничего не сообщается.