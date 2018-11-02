Аналитики выснили, за что больше всего стыдно россиянам

Специалисты Левада центра представили результаты исследования, проведенного в конце прошлого года, пишет РБК.





Оно было посвящено самоидентификации россиян. Выснилось, что с родиной у людей прежде всего ассоциируется история. Далее идут территория, место рождения, природа и государство.

Далее, аналитики установили, что больше всего жителям России стыдно за “вечную бедность и неустроенность в стране” (61%) и распад СССР(45%). Также люди стыдятся грубости наших нравов.





В то же время россияне испытывают гордость за присоединение Крыма. Также в этом плане отмечают победу нашей страны в ВОВ, великую русскую литературу, освоение космоса и научные открытия.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за 8 лет россиян, знающих про День Конституции стало на 15% меньше . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



