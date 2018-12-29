Президент Сербии вручил Путину маленького щенка

Эксперты сообщают, что с таким псом не страшно идти даже на волков – как только Паша подрастет он сможет драться с ними и побеждать.









Кажется, они подружились – пес тут же обнюхал руку президента и дружелюбно принял его поглаживания. Сам же глава России тоже рад – это уже пятая собака, принадлежащая президенту, сообщат канал «360ТВ». В последний раз Путину дарили собаку в 2017 году – она стала презентом от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на День рождения.