Алекс Лесли и Настя Рыбка задержаны по прибытию в Москву



Напоминаем, что Алекс и Настя имеют скандальную репутации – они неоднократно проводили акции и делали громкие заявления. В феврале 2018 года их задержали в Таиланде за проведение несогласованного секс-тренинга. Некоторых обвиняемый отпустили довольно скоро, а вот Лесли и Рыбка находились в тюрьме почти год – в январе их наказали условным сроком и депортировали на родину. В России Лесли и Рыбку, увы, не ждал теплый прием, говорится в ТАСС.









Полиция встречала Лесли и Рыбку прямо в аэропорту Шереметьево. Вместе с ними задержали еще несколько граждан России и Беларуси – в СМИ пишут, что всего под арестом находится четыре человека.