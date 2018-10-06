Минздрав отверг предложение продавать лекарства в отделениях почты

Сегодня, 17 января, прошёл ежегодный экономический Гайдаровский форум. В ходе него директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина ответила на инициативу продажи лекарств на почте. Об этом сообщает ТАСС.





Максимкина отвергла эту инициативу, поскольку для продажи лекарств нужна аптечная практика и специалисты в этом деле. Однако министр отметила, что ведомство готово поддержать доставку нужных препаратов почтой.





Напомним, что ранее губернатор Мурмансской области обращалась к Минздраву и “Почте России” с просьбой разрешить продажу лекарств в отделениях последней. Просьба была обоснована нехваткой аптечных пунктов в регионе.





Ранее Gazeta.SPb писала, что Минздрав порекомендовал жителям России есть поменьше колбасы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



