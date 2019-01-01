Суд отправил сотрудника «Адмиралтейских верфей» под домашний арест по делу о многомиллионном мошенничестве на госконтракте Минобороны 





Ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако сегодня суд изменил меру пресечения и отправил Емельченкова под домашний арест до 14 марта 2019 года.





По версии следствия, обвиняемый похитил 33,8 млн рублей в сговоре с АО «Новит ПРО», сотрудничавшей с верфями.





Соучастники вступили в преступный сговор с целью хищение бюджетных средств в рамках исполнения заказа Минобороны на изготовление о поставку большой подводной лодки проекта 677. Они подделали документы, в которых указали стоимость планируемых работ в размере более 766 млн рублей. В 2016 году фигуранты незаконным путем получили от АО "Адмиралтейские верфи" аванс в размере 460 млн рублей. .





Кроме того, фигуранты дела заключили фиктивный договор с ООО "Сейд ПРО" на выполнение работ по созданию трехмерной модели корпуса лодки проекта 677, на основании которого перечислили ООО "Сейд ПРО" более 19 млн рублей и приобрели в Сбербанке 13 векселей более 59 млн рублей , которые на основании фиктивных соглашений об уплате долга якобы передали ООО "Сейд ПРО".





Таким образом, АО "НовИТ ПРО" распорядилось денежными средствами Министерства обороны РФ для исполнения оборонного заказа, частично якобы выполненного ООО "Сейд ПРО", на общую сумму более 78 млн рублей, из которых 33 млн рублей были похищены.





Дзержинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения бывшему заместителю главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.