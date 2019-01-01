К ЗОЖ-марафону присоединились ветеринары из Всеволожска

Специалисты, работающие в ветеринарной станции Всеволожского района, уже начали сдавать нормы ГТО – 11 человек проявили себя как истинные любители активного образа жизни и просят присоединиться к ним других ветеринаров. Так, начальник станции Леонид Кроток заработал золотой значок. Совсем скоро он возглавит команду докторов-ветеринаров в «Дороге жизни», а также на «Лыжне здоровья».