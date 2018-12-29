Путешественница Баба Лена погибла от рака лёгких

Сегодня, 17 января, не стало Елены Ерховой, популярной в соцетях как “Баба Лена”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя онкологического диспансера в Красноярске.





Елену перевели в диспансер ещё в конце декабря, в эту субботу ей стало хуже и сегодня она умерла. Причина – рак лёгких.





Можно утверждать, что Баба Лена жила не зря – она своим примером доказала, что путешествовать можно даже на сбережения с пенсии. В первую поездку женщина отправилась в 83 года и вплоть до прогрессирования заболевания успела посетить много стран. Среди них Германия, Польша, Чехия, Вьетнам, Турция. После того, как Баба Лена стала популярна в соцсетях, с путешествияи ей стали помогать разные люди и организации.





Елена Ерхова родилась в 1927 году В Оренбургской области, прошла войну как труженник тыла, работала на молокозаводе, а на старости, наконец, решилась увидеть мир.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что путешественник-инвалид доехал из Петербурга во Владивосток на хэндбайке . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



